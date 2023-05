Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul antrenor argentinian Marcelo Bielsa va pregati echipa nationala de fotbal a Uruguayului pana cel putin la Cupa Mondiala din 2026. Supranumit „El Loco”, tehnicianul trecut pe la Olympique Marseille sau Lille a mai antrenat selectionatele Argentinei (1998-2004) si Chile (2007-2011). Selectionata…

- Un dezvoltator cu capital suta la suta romanesc, ARQA, anunța un proiect imobiliar de lux, in valoare de peste 50 de milioane de euro, care se va construi in nordul Bucureștiului. Pentru acest proiect, ARQA a achiziționat un teren cu suprafața de 10.000 de metri patrați. Terenul a costat peste șase…

- Cinci persoane au fost impușcate mortal sambata dimineața in sudul comitatului San Jacinto, Texas, a anunțat poliția. Biroul șerifului din comitatul San Jacinto a raspuns la un apel in jurul miezului nopții și a descoperit ca cinci persoane fusesera impușcate intr-o proprietate din subdiviziunea Trail…

- Se apropie ultimatumul pentru cele doua proiecte ale noilor legi ale Educației (Legea invațamantului preuniversitar și Legea invațamantului superior), transpunere a mult cantatului proiect “Romania Educata”, asumat de președintele Klaus Iohannis. Parlamentarii vor avea ultima șansa de a amenda aceste…

- Sorana Cirstea a ratat șansa de a evolua in finala turneului WTA Masters 1000 de la Miami, dupa ce a pierdut in penultimul act in fața cehoaicei Petra Kvitova , in doua seturi, cu 7-5, 6-4. Prezenta intr-o semifinala WTA Masters 1000 pentru a doua oara in cariera, Cirstea s-a inclinat dupa o ora si…

- Angajații din sistemul de invațamant preuniversitar au facut galagie in fața Palatului Victoria, dar guvernanții nu au urechi sa-i auda. In școala romaneasca e saracie tot mai mare și dezinteres direct proporțional cu subfinanțarea sistemului. Cu toate acestea, performantul Cabinet Nicolae Ciuca se…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat miercuri in orasul Harkov, situat in nord-estul tarii, laudand rezistența in fata forțelor militare ruse, anunta autoritatile de la Kiev, citate de agentia Ukrinform si de site-ul Tagesschau.de. Volodimir Zelenski l-a medaliat pe primarul orasului…

- Saptamanile de lucru mai scurte, menite sa imbunatațeasca sanatatea mentala și productivitatea angajaților, ar putea sa se impuna in unele locuri din intreaga lume, dar cel puțin o țara pare sa fi ratat acest lucru și dorește cu totul altceva, noteaza CNN. Guvernul sud-coreean a fost nevoit in aceasta…