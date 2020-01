Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de țari „E3” format din Franța, Marea Britanie și Germania au solicitat Iranului sa se abțina de la orice acțiune violenta și au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o "dezescaladare" a tensiunilor în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, citând AFP.Înaltul…

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter o imagine cu drapelul american, fara a mai face si alte comentarii, dupa anuntul oficial al mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in urma unui atac aerian efectuat la ordinul sau, in Irak. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul…

- Alireza Firouzja, cel mai bine cotat sahist al Iranului, a decis sa nu mai joace pentru tara sa, au anuntat agentiile de presa iraniene, sportivul reactionând astfel dupa o interdictie neoficiala a Teheranului în privinta meciurilor cu israelienii, relateaza Reuters, conform News.ro. Firouzja,…

- Avigdor Lieberman, care este considerat "regele jocului" in eforturile de a forma un guvern in Israel, a refuzat sa-si acorde sprijinul vreunuia dintre principalele partide care participa la negocierile in vederea formarii unei coalitii de guvernare, facand tot mai probabila organizarea de noi alegeri,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca Iranul a inceput sa pozitioneze rachete ghidate de mare precizie in Yemen, de unde isi propune sa atace Israelul, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Iranul incearca sa dezvolte acum rachete ghidate de mare precizie care pot lovi orice…

