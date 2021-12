Comemorare a eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989 Comemorare a eroilor cazuți in Revoluția din decembrie 1989 Depunere de coroane de flori la troita SRR - 22.12.2021 - Foto. Alexandru Dolea Eroii cazuți în Revoluția din decembrie 1989 au fost comemorați și ieri, la 32 de ani de la caderea comunismului în România. Au avut loc slujbe religioase, ceremonii militare și depuneri de coroane la cimitirele, monumentele și troițele din toata țara, închinate celor care au murit atunci. În Capitala, memoria lor a fost cinstita la Monumentul din Piața Revoluției, la Radio România, în fața Salii de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

