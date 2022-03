Comedia „The Lost City”, cu Sandra Bullock şi Channing Tatum, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american Comedia romantica „The Lost City”, cu Sandra Bullock si Channing Tatum, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, generand 31 de milioane de dolari de la 4.253 de cinematografe. Filmul, regizat de Adam si Aaron Nee, este produs de Paramount. O scriitoare de romane de dragoste (Sandra Bullock) plecata intr-un turneu de promovare impreuna cu modelul pentru coperta cartii ei (Channing Tatum) si este prinsa intr-o tentativa de rapire care-i arunca pe amandoi intr-o aventura pe viata si pe moarte in jungla. Pe locul doi a coborat „The Batman”, cu 20,5 milioane de dolari incasari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

