- Noua proiecte depuse de primaria Campeni pe Programul PNRR. Complex de locuințe, reabilitare cladiri. Anunțul primarului Primaria Orașului Campeni a depus in cadrul Programului PNRR, componenta C10 – Fondul Local, 9 proiecte, a anunțat primarul Cristian Dan Pașca pe Facebook. Valoarea totala a proiectelor…

- Poștașii distribuie populatiei cu venituri reduse un prim lot de peste 35.000 de carduri electronice in judetele Ilfov, Braila, Buzau, Olt si Galati. Urmatorul lot, de aproape 300.000 de carduri, va fi livrat de angajatii postali saptamana viitoare, la nivelul intregii tari. Distribuirea va fi realizata…

- Compania Nationala de Investitii aloca aproape 3 milioane de lei pentru consolidarea unui segment de 100 de metri de pe Drumul Comunal 16, in localitatea Golaiesti. Contractul scos la licitatie cuprinde proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarilor (7 luni), urmate de perioada de garantie (36…

- Statele Unite au anunțat vineri ca o noua lista de produse chinezești utile in lupta impotriva pandemiei Covid-19 va continua sa fie scutita de tarifele suplimentare pana la sfarșitul lunii noiembrie. Anunțul vine in contextul in care Joe Biden se afla sub presiune pentru a elimina tarifele suplimentare…

- Anuntul a fost facut luni, 16 mai, de ministrul Bogdan Aurescu, inainte de reuniunea ministrilor de Externe din statele membre UE, care se desfasoara la Bruxelles, informeaza Agerpres . „Desigur, o sa ne concentram azi asupra Ucrainei si asupra efectelor crizei pe care atacul Rusiei impotriva acestei…

- Pproiectul estimat la peste 23 de milioane de lei ar putea sa primeasca finantare abia anul viitor, dar licitatia pentru proiectare si construire a fost lansata deja Administratia comunei Ciortesti vrea sa infiinteze un centru medico-social. O licitatie pentru proiectarea si construirea acestui obiectiv…

Administrația locala turdeana anunța inaintea sarbatorilor pascale reluarea programului de colectare a deșeurilor voluminoase la cele 10 rampe amplasate in tot orașul. Anunțul a fost facut pe 11...

- A parasit aceasta lume pianistul Radu Lupu (n. 1945, Galați), fost elev al Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov intre anii 1956-1961, fiul distinsei profesoare de limba franceza a acestei școli, dna Ana Lupu, a anunțat profesorul Cezar Boghici, de la Colegiul Național Andrei Șaguna . Energia lui Radu…