Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare pe doua tronsoane din strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia vor intra in plin avant, incepand cu 13 februarie 2023. „Impreuna cu constructorul care lucreaza pe cel de-al doilea lot din primul proiect de mobilitate urbana, PORR Construct, am decis sa incepem lucrarile de modernizare…

- Conform unui comunicat al CNAIR, lucrarile de stabilizare a terenului la kilometrul 99 al DNA se deruleaza prin Directia Regionala de Drumuri Bucuresti. „Echipele si utilajele sunt mobilizate in teren si completeaza zona taluzului cu material de umplutura. Aceasta este prima faza a interventiei de…

- Administrația targovișteana anunța ca au inceput lucrarile de amenajare a lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natație, sunt lucrari inportante. Intervențiile vizeaza curațarea malurilor si a fundului lacului; plantarea de flora acvatica care aereaza apa lacului si popularea…

- Ypsilon este singurul model din portofoliul Lancia, comercializat exclusiv pe piața din Italia. Anul trecut, Ypsilon a fost cel mai vandut model din categoria sa in aceasta țara, adunand aproape 41.000 de inmatriculari. Acum, constructorul italian de automobile anunța o serie de imbunatațiri pentru…

- Jaguar I-Pace a debutat pe piața europeana in urma cu 5 ani. De-a lungul timpului a primit o serie de imbunatațiri care sa-l ajute in lupta cu rivalii din segment. Acum, modelul britanic trece printr-o noua transformare. In primul rand, putem observa o noua grila frontala, finisata in nuanța Gri Atlas.…

- Platforma MEB este utilizata de majoritatea modelelor electrice din cadrul Grupului Volkswagen. Arhitectura creata special pentru vehicule electrice a debutat odata cu lansarea lui Volkswagen ID 3. De-atunci, mai modele, precum Volkswagen ID Buzz, Skoda Enyaq iV și Audi Q5 e-tron sunt bazate pe aceasta…

- ■ valoarea proiectului este de 5.643.790 lei și este finanțat de Compania Naționala de Investiții ■ dupa finalizarea restaurarii, care are ca termen sfarșitul anului 2023, in acest imobil se va amenja un centru cultural ■ Dupa ani de așteptare, in cea de a doua jumatate a acestei luni, mai exact din…

- Termoenergetica anunța semnarea contractelor pentru proiectarea a 200 km de rețea iar lucrarile vor incepe in primavara anului viitor. Banii provin din fonduri europene, anunța Claudiu Crețu, directorul general al companiei municipale.