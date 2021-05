Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, a fost inregistrata o crestere de 3 milioane de abonati platitori, de la finalul anului 2020, si de 11 milioane de utilizatori activi lunar. Cifrele anuntate astazi sunt in conformitate cu predictiile companiei. „Am remarcat contributii semnificative din piete ca SUA, Mexic, Rusia si India.…

- Ford Motor intenționeaza sa reduca producția la fabricile sale europene pe masura ce deficitul global de microcipuri care a afectat industria se agraveaza. Fabrica de la Craiova e mai puțin afectata, alaturi de cea din Koln. Cu toate astea, fabrica din Craiova se va inchide șase zile pe 29 aprilie și…

- Consiliul de Administrație Chimcomplex, companie controlata de Ștefan Vuza, a admis la majorarea de capital ofertanții care au putut varsa ca prime de emisiune de acțiuni cel puțin 1 milion de euro. In ultimele 6 saptamani s-au purtat negocieri cu 64 de investitori ce au dorit sa subscrie la operațiunea…

- In anul 2020 Chimcomplex a inregistrat o cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei, in scadere de la 1,27 miliarde lei in 2019. ”Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, anunta pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu EBITDA de 257 de milioane de…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, controlata de omul de afaceri Ștefan Vuza, anunța pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu 0 EBITDA de 257 de milioane de lei, reprezentand 22% din cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Compania vrea…

- Libertatea a reconstituit lungul proces in care, de la trei spargeri, caz in care n-a fost niciodata trimisa in instanța, gestionara Aurelia Moroșan a ajuns sa fie data in judecata de SC Chimcomplex SA Borzesti, angajatorul sau. Acesta a cerut despagubiri de 200.000 de dolari in 2003 și a primit intai…

- In urma crimei de la Onești, din data de 1 martie, cand Silviu Iștan și Dan Patatu, angajați ai Chimcomplex, au fost uciși de Gheorghe Moroșan, redacției noastre i-a fost transmisa de catre companie o declarație pe care o redam integral: „Colegii noștri erau specialiști, oameni valoroși ai echipei noastre.…

- "La sfirsitul lunii trecute, Aurelia Morosan, o fosta gestionara la SC Chimcomplex SA Borzesti, a fost somata de catre executorul judecatoresc Dorin Bajenaru sa plateasca incredibila suma de 8,3 miliarde de lei. "In conditiile in care nu veti executa de buna voie obligatia, se va proceda la scoaterea…