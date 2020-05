Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in varsta sau nedeplasabile pot apela, incepand de miercuri, 29 aprilie, voluntarii ”Cumparaturi la ușa ta” și in județele Arad, Constanța, Dambovița, Galați, Maramureș, Mureș, Prahova și Timiș. Romanii care au cea mai mare nevoie sa ramana acasa in aceasta perioada pot primi alimente, produse…

- SERIOZITATE…Pana in prezent, la nivelul Barladului, personalul desemnat sa monitorizeze si sa ajute persoanele vulnerabile, precum si pe cele aflate in izolare la domiciliu sau in carantina institutionalizata, a facut fata solicitarilor acestora, nefiind inregistrate situatii speciale. De asemenea,…

- De teama hoților, batranii nu mai incredere sa-i lase pe alții sa le cumpere alimente. Insa, voluntarii de buna credința fac apel la oameni sa aiba incredere ca ei le fac cumparturile și le aduc la ușa.

- In data de 10 aprilie am livrat a patra oara mese calde pentru 101 de copii, 16 persoane varstnice, 2 persoane cu dizabilitate, 1 persoana fara domiciliu și 12 persoane fara loc de munca in Tirgu Mureș și Singeorgiu de Mureș. Pana in prezent au fost livrate la 41 de familii un total de 292 de porții…

- Clubul Arsenal Londra a anuntat ca va oferi gratuit peste 30.000 portii de mancare precum si obiecte sanitare si de igiena personala persoanelor vulnerabile din comunitatea locala, ca parte a unei contributii la lupta contra pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres . De asemenea, clubul din nordul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta pentru implementarea unui mecanism de distribuire de pachete cu produse de igiena si alimentare catre persoanele aflate in prezent intr-o situatie de vulnerabilitate."Pachetele cu produse de igiena si alimentare achizitionate…

- Asa vorbeste un presedinte. Nu, nu al nostru, (ca dansul se gandeste cum sa aiba guvernul lui, personal) ci al Franței: „Ma gandesc cu emoție si caldura la victimele facute de coronavirus. Am reusit sa intarziem propagarea virusului datorita muncii si a sacrificiului echipelor medicale, acesti eroi…