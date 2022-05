Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Fortele ucrainene si-au continuat ofensiva in zona Harkovului, dar in ciuda acestor progrese in teren Kievul se asteapta ca razboiul cu Rusia, care continua si ea sa atace in Donbas, sa dureze. Armata ucraineana a publicat imagini care arata distrugerea unei coloane blindate a Rusiei de marimea unui…

- Rusia a confirmat duminica atacaul de la aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei. Ministerul rus al apararii a susținut ca atacul cu rachete de inalta precizie a vizat distrugerea un hangar cu arme si muinitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene. In urma atacului, pista…

- Marina rusa menține o blocada cu raza lunga de acțiune a țarmurilor ucrainene ale Marii Negre și Azov, impiedicind forțele ucrainene sa-și aprovizioneze unitațile de pe mare, a declarat Ministerul britanic al Apararii, relateaza. {{607090}}Rusia inca are posibilitatea de a debarca forțe armate, dar…

- Pe 24 februarie 2022 Federația Rusa a invadat Ucraina. In ultima luna, 1.200 de rachete au fost lansate asupra orașelor ucrainene, o centrala nucleara a luat foc, gradinițe, școli și spitale au fost afectate și sunt atacate in continuare, iar locuințele oamenilor sunt bombardate.Civilii sunt impușcați,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri ca transformarea Ucrainei intr-un stat neutru, cu un statut comparabil cu cel al Austriei și Suediei, este discutata in cadrul negocierilor cu Kievul, reprezentand un „compromis".

- „A crede ca asaltul Rusiei merge prost ne poate face sa ne simțim mai bine, dar nu reflecta realitatea. Nu putem ajuta Ucraina daca nu putem fi sinceri in legatura cu situația in care se afla”, avertizeaza analist militar american Bill Roggio. Fundația pentru apararea Democrației din SUA avertizeaza…

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, care a acuzat Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…