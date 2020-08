Nikola este unul dintre cei mai noi start-up-uri auto din Statele Unite, iar pana in prezent s-a remarcat doar prin planurile pentru lansarea unui pick-up electric in 2022 (foto). Constructorul american a anunțat insa in aceasta saptamana ca a primit o comanda inedita pentru producția a 2.500 de mașini electrice de salubritate pentru compania americana Republic Services. Acordul prevede ca livrarile vor incepe in 2023 și ca...