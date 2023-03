Stiri pe aceeasi tema

- “Ce-ți face inima” este o piesa dedicata celor care sufera din dragoste pierduta. Serena revine in atenția fanilor sai dupa mai multe colaborari cu nume cunoscute din lumea muzicala și lanseaza piesa ”Ce-ți face inima”, impreuna cu Cortes. ”Colaborarea cu Cortes s-a nascut cu ajutorul prietenilor și…

- Nicki Minaj a revenit cu un single-freestyle – “Red Ruby Da Sleeze”. Artista a avut un an incredibil, care a inclus si un nou record pe care l-a doborat, devenind rapperita cu cea mai lunga perioada de timp in topul Billboard Hot 100 si a depasit-o pe Missy Elliott. Timp de aproximativ trei minute și…

- Berre a lansat single-ul „Thrill Of It All”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- NF a lansat “Hope”. Single-ul principal de pe cel de-al cincilea album al sau, numit și HOPE il gasește pe hitmakerul premiat cu multiple discuri de platina in forma sa cea mai bruta și nefiltrata, in timp ce iși evalueaza calatoria muzicala de pana acum și privește spre viitor. Piesa este insoțita…

- d4vd a lansat single-ul “Placebo Effect”. Piesa plina de capriciu il aude pe d4vd impartașind o experiența de dragoste neimpartașita, setata pe instrumente ambientale pline de jale, in timp ce iși da seama ca ceea ce a simțit a fost doar un efect placebo al lucrurilor reale. Acest single este o piatra…

- Vocalista și producatoarea Alira Mun, una dintre cele mai interesante propuneri din scena electro din Romania, a lansat un nou single cu ecouri personale. Piesa „Vis Lucid” dispune de un videoclip invaluit intr-o atmosfera cinematica realizat de Maria Blaga. Dupa cum Alira Mun declara, „piesa «Vis Lucid»…

- Peach PRC a lansat „Perfect For You”. Peach PRC se lupta cu unul dintre prietenii ei apropiați pentru obiectul infatuarii ei inevitabile, in primul single stralucitor de pe viitorul ei EP de debut – Manic Dream Pixie. Perfect For You ofera trofeului triunghiului amoros o actualizare Gen Z și o distribuție…

- 2022 a fost, cu siguranța un an de cotitura și schimbari pentru Antonio Pican care nu numai ca s-a transformat fizic, ci s-a maturizat și muzical. Iar noul sau single “SuperEroi” vine sa intareasca cele spuse. Pentru cei mai mulți dintre fanii lui Antonio Pican noua piesa “SuperEroi” este o surpriza…