Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea episod al campaniei de promovare a referendumului din 26 septembrie – cand buzoienii și ținteștenii sunt chemați sa se pronunțe asupra unirii celor doua unitați administrativ-teritoriale -, pe care primarul Constantin Toma o realizeaza prin intermediul unor postari video pe pagina sa oficiala…

- Echipa din Crang a pierdut al doilea meci din campionatul Ligii a 2-a la fotbal, in fața propriilor suporteri. Formația antrenata de Cristi Pustai a fost invinsa de echipa lui Eric Lincar, Universitatea Cluj. Oaspeții au caștigat cu 1-0, grație golului marcat de Voinea, in minutul 9. FC Buzau a incercat…

- Al doilea esec din tot atatea partide de la startul noului campionat pentru FC Buzau. Dupa infrangerea din runda inaugurala, de la Medias (1-2) cu Hermannstadt, echipa buzoiana a pierdut si duminica, la prima aparitie oficiala a sezonului in Crang. Adversara trupei lui Cristi Pustai a fost Unversitatea…

- Campionatul Ligii a 2-a va debuta pe 31 iulie. FC Buzau nu a avut prea mare noroc la tragerea la sorți a programului competitional al esalonului secund, care a avut loc, luni dupa-amiaza, la Casa Fotbalului. Echipa pregatita de Cristi Pustai va debuta pe terenul uneia dintre marile favorite la promovarea…

- FC Buzau a ajuns la cea de-a treia victorie in cele patru meciuri de verificare disputate pana acum. Sambata, la Rm. Sarat, baietii lui Cristi Pustai au trecut cu 1-0 (1-0) de viitoare colega de esalon, Petrolul Ploiesti. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 28 de camerunezul Serges Ekollo,…

- Infrangerea cu 1-5 din amicalul cu FCSB, doar al doilea din aceasta vara pentru noua echipa de fotbal a Buzaului, nu este un rezultat foarte concludent in opinia antrenorului din Crang. FC Buzau a intalnit vicecampioana in finalul cantonamentului de la Monteoru, iar adversara a stat mult mai bine ca…

- Joc de-a soarecele cu pisica vineri seara, in Crang, in amicalul pe care noua echipa de fotbal a Buzaului, FC Buzau l-a sustinut impotriva campioanei Romaniei, FCSB. Daca prima repriza a fost ceva mai echilibrata, dovada si scorul de 1-1 inregistrat dupa primele 45 de minute – goluri Ciobanu, din penalty,…

- Peste ceva mai mult de o luna și jumatate, mai exact pe 31 iulie, este programat startul viitorului sezon, 2021-2022, in Liga a 2-a de fotbal. Dupa incheierea ultimelor meciuri de baraj, se cunoaște in intregime și lista celor 20 de echipe ce vor lua startul in urmatorul campionat, printre acestea urmand…