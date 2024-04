„Răutăcisme”. Robert Ilyeș acuză Gloria de „trageri de timp” Declarație aproape hilara a antrenorului de la Csikszereda, imediat dupa partida din Crang cu Gloria. Robert Ilyeș a acuzat gruparea buzoiana ca s-a folosit de medicul clubului pentru a fragmenta jocul. Conform spuselor fostului rapidist, Gloria ar fi uzitat de toate tertipurile posibile, pentru a conserva avantajul minim. In opinia sa, astfel s-au creat momente … Articolul „Rautacisme”. Robert Ilyeș acuza Gloria de „trageri de timp” apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

