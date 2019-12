Marea Unire din 1918 / Cel mai mare vis al românilor

Marea Unire din 1918 / Cel mai mare vis al românilor in Eveniment / on 01/12/2019 at 06:31 / A intrat în tradiția poporului român de a aniversa, începând din 1990 încoace, în fiecare an, la 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Anul acesta se împlinesc 101 de ani de la Marea Adunare Națională… [citeste mai departe]