- Abonații Colterm vor avea la dispoziție, incepand cu data de 25 octombrie, o noua casierie. Aceasta va funcționa pe str. Piatra Craiului nr. 3. Programul casieriei va fi de luni pana joi, in intervalul orar 8-15, iar vineri intre orele 8-12.30. De asemenea, clienții pot sa achite facturile pentru energia…

- La finalul acestei luni debuteaza cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara (FILTM), cel mai important eveniment literar din Vestul țarii. O noua ediție pe care...

- Glovo deschide 11 noi Micro Fulfillment Centers (MFC) in Romania, dintre care cinci in București, doua in Brașov, doua in Cluj-Napoca, unul in Iași și unul in Timișoara. Pana la finalul lui 2021, Glovo planuiește sa mai deschida inca trei unitați care vor asigura livrarea express pentru mai multe categorii…

- Dupa intervențiile din anii trecuți, majoritatea in comunitațile etnice reprezentative pentru identitatea multietnica a Banatului in localitați cu o puternica tradiție șvaba, maghiara, sarbeasca, ceha, rroma, croata etc. – Remix ID se intoarce in Timișoara. Proiectul de anul acesta a fost gandit de…

- „Pur și simplu nu aveam aer, nu puteam sa respir, ceea ce te doboara. Nu puteam sa deschid nicio sticla de apa”, este marturia unui tanar de 34 de ani care a ajuns la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara cu afectare pulmonara de 80% dupa o vacanța in Italia. Starea barbatului s-a inrautațit dupa ce…

- TIMIȘOARA Luni, 30 august Strazile CRANGULUI, LIVIU REBREANU 144-164, EDUARD BENES, EDUARD PAMFIL, AIDA, TRAVIATA, VICTOR GAGA, MARTIN C-IN PREZAN 67-85, 104-134, MATIN ANDREI ISTVAN, ARENEI SIRIUS 1-11, 2-18 (Bd. Sudului – Uranus), CRISTALULUI, MARTIR ION STANCIU 2-8, 9-11 (Martirilor – Versului),…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești (FEST-FDR), care se va desfașura intre 28 august și 5 septembrie și se bucura de susținerea administrației locale. Importanta sarbatoare a teatrului, FDR este,…

- Incepand de luni, 9 august, programul de circulatie al tramvaielor de pe linia 6A si 6B, despre care mai mulți timișoreni s-au plans ca este prea scurt, va fi modificat, a anunțat STPT. Astfel, linia 6A va avea prima plecare din Piata Sfanta Maria spre Piata 700 – Piata Traian – Banatim la ora 06:16…