Stiri pe aceeasi tema

- Rafinariile din intreaga lume nu pot sa produca suficienta motorina, ceea ce deschide un nou front inflationist si lipseste economiile de un carburant absolut necesar transporturilor, scrie Bloomberg.

- Venirea toamnei inseamna prețuri reduse pentru cazarea pe litoralul romanesc. Operatorii de turism aplica discounturi considerabile prin intermediul programelor speciale, precum “Litoralul pentru toți”. Insa acesta este doar unul dintre avantajele vacanței la mare in extrasezon. Magazinele online și…

- Societatea de termoficare din Timișoara a transmis ca, in vederea pregatirii sezonului de incalzire 2023 – 2024, incepand cu data de 11 septembrie pana in data de 29 septembrie, se vor efectua, etapizat, probele la rece. Mai exact, se vor incarca cu agent termic traseele de distribuție, inclusiv instalațiile…

- Societatea de Transport Public Timișoara a lansat o noua licitație pentru achiziționarea de combustibil, necesar funcționarii vehiculelor din dotare. Ceea ce este interesant e ca, in ciuda faptului ca mare parte din flota de autobuze a societații a devenit electrica, necesarul de combustibil solicitat…

- Primul derby de clasament al sezonului se joaca la data de 6 august, de la ora 21:30, pe stadionul „Steaua”. Liderul FCSB o intalnește pe CFR Cluj, echipa de pe locul secund in clasamentul SuperLigii Romaniei. „Roș-albaștrii” sunt favoriți sa caștige al doilea meci consecutiv acasa in fața…

- Truck Tuning Art 2023 la Alba Iulia: 150 de litri de combustibil, premiu pentru publicul votant In perioada 4-6 august, titanii șoselelor scriu istorie in Cetatea Alba Carolina, alaturi de cetațenii orașului și turiști. Publicul participant la evenimentul cu acces gratuit va fi premiat pentru contribuția…

- Nu mai este de joaca! Echipele de inspectori ale Comandamentului Sezon Estival 2023 efectueaza verificari in toata țara, nu doar pe litoralul romanesc! Aceștia au luat in vizor și zonele de agrement și localitatile de interes turistic din țara, iar in unele dintre ele au descoperit o mulțime de nereguli.…