- Timișoara transfera de la marea rivala. Și nu este pentru prima data, echipa banațeana aducand inca de anul trecut mai mulți jucatori de la Baia Mare. Acuma vine și un centru puternic, ce va face concurența acerba pentru acel post. Este vorba despre Alexandru Bucur, jucator care a fost in primul 15…

- Cu toții simțim nevoia sa mai radem și sa lasam la o parte problemele și grijile pe care le avem macar pentru cateva momente. Noi va prezentam cateva bancuri care va vor aduce zambetul pe buze. Iata cele mai tari glume din toate timpurile.

- Cea de-a VI-a ediție a conferinței de Management și Marketing cultural: Linked Culture, va avea loc la Timișoara, in perioada 26 – 28 mai 2022 se va desfașura fizic, la Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș și la Faber.community, in sesiuni de dezbatere și masterclass. Toata seria de evenimente…

- O noua expoziție este gazduita de „Galleria 28” din Timișoara incepand cu data de 29 aprilie, in parteneriat cu Grupul Noima și curatoriata de Maria Pașc. Expoziția, intitulata „Rasfrangeri”, aduce in atenția publicului lucrari semnate de pictorul Florin Avram, iar organizarea ei in Saptamana Luminata,…

- SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 22-15 (13-3) pe CSM Stiinta Baia Mare, intr-o partida disputata pe Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Partida ar fi trebuit sa se dispute pe 27 noiembrie anul trecut,…

- Consiliul Județean Timiș pregatește Parcul Primaverii, eveniment de anvergura conceput pentru a fi cel mai mare festival multicultural din regiune și adus in fața publicului ca și contribuție speciala pentru Timișoara, Capitala Europeana a Culturii.

- Sambata, 2 aprilie, de Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, doua asociații din Timișoara organizeaza o competiție de biliard caritabila pentru toți cei care vor sa fie solidari cu copiii cu probleme de sanatate.

- Distracția l-a costat scump pe un tanar de 28 de ani din Timișoara. Polițiștii locali, aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, l-au depistat, in jurul orei 02.00, pe acesta, cand la volanul unui Mazda facea derapaje, intoarceri bruște pe loc, accelerari…