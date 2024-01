Colonii de pinguini împărat, descoperite în Antarctica Imagini din satelit au identificat in Antarctica patru noi grupuri din specia pinguini imparat. Astfel, numarul de locuri de cuiburi cunoscute de pe „continentul alb” ajunge la 66. Oamenii de știința cred ca acum știu unde se afla toate perechile de reproducere ramase din lume. Este o informație vitala pentru o specie care se afla sub presiune din ce in ce mai mare din cauza schimbarilor climat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

