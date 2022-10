Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu orele 20:00, Sala Olimpia devine «acasa» pentru echipa celor de la CSO Voluntari, in FIBA Europe Cup! Formația unde manager este un ploieștean, Ionuț Georgescu, a ales ca meciurile de pe teren prorpiu ale echipei ilfovene sa se joace la Ploiești. ”Suntem nerabdatori sa luptam pentru…

- Vlad Botoș, europarlamentar USR, l-a criticat pe colegul sau german, Guido Reil, dupa ce acesta a comparat țara noastra cu Vestul Salbatic și a cerut respingerea aderarii Romaniei la Schengen. De la tribuna Parlamentului European, el i-a replicat acestuia in germana: „Este o nerușinare”. „Ați jignit…

- Romania U20 infrunta azi reprezentativa similara a Germaniei intr-un meci amical disputat la Arad. Partida incepe de la 18:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1 și pe FRF.TV. Romania U20 - Germania U20, live de la 18:00 Este al doilea meci al Romaniei U20 in Elite League.…

- Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada in saptamana urmatoare, insa valorile termice vor scadea semnificativ incepand din 3 octombrie. Prognoza meteo pentru Banat In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel temperaturile…

- In data de 4 iulie, ministrul Alexandru Rafila a prezentat bilanțul saptamanii 27 iunie – 3 iulie, cu peste 7.700 de cazuri de COVID-19 și a MENȚIONAT 2 scenarii COVID pentru Romania.Scenariile prezentate de A. Rafila in data de 4 iuliePrimul arata ca varful noului val va avea loc in perioada 7 – 10…

- Peste 900 de profesori si educatori vor primi indemnizatii pentru a oferi o pregatire de inalta calitate in limba germana, in cadrul unei finantari de 753.260 euro asigurate de Germania in scopul promovarii acestei limbi la nivel de limba materna in scolile de stat si in institutiile de invatamant din…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 7,98%, in crestere cu doua puncte baza fata de marti, cand a fost cotat la 7,96%, arata datele publicate de BNR. Acesta este primul semnal de…

- Comisia Europeana (CE) a dat asigurari vineri ca sanctiunile occidentale contra Rusiei nu vor impiedica trimiterea la Moscova a turbinei Siemens Energy, necesara pentru cresterea capacitatii gazoductului Nord Stream, care duce gaz rusesc in Germania si care in prezent functioneaza