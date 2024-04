Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea podului din Baltimore a adaugat un alt nivel de complexitate și dificultate la situația deja tensionata din port. Acest pod a fost, inainte de prabușirea sa tragica, parte a celui de-al doilea cel mai aglomerat drum de materiale periculoase din Statele Unite. Aceasta prabușire nu numai ca…

- Astazi, in Bacau, circulația pe strada Vadu Bistriței a fost brusc intrerupta in urma prabușirii unui copac masiv. Incidentul, care a avut loc in apropierea intersecției cu strada Mioriței, a generat dificultați semnificative in trafic și a necesitat intervenția de urgența a autoritaților locale. Potrivit…

- O scena de cruzime fara precedent a șocat comunitatea din comuna Hemeiuși, joi, 28 martie, in jurul pranzului, cand indivizi deocamdata neidentificați au deschis focul dintr-o mașina pe strada Gradinarilor. Cațelușa a fost impușcata, iar puiul ei a fost ranit in urma atacului. Din fericire, puiul a…

- Un accident rutier a avut loc joi dimineața in zona strazii Venus din Municipiul Bacau, soldat cu pagube materiale și cu o persoana ușor ranita. Conform informațiilor preliminare, un șofer in varsta de 38 de ani nu a acordat prioritate in sensul giratoriu, intrand in coliziune cu o alta mașina care…

- Duminica dimineața, in jurul orei 09:10, in localitatea Oniceni de pe DN 2 E85, o femeie in varsta de 25 de ani, din Urechești, Bacau, a fost implicata intr-un accident rutier. Conducand un autoturism dinspre Roman catre Falticeni, șoferița a pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și intrand…

- O mașina s-a rasturnat pe o strada din municipiul Balți. Cazul a avut loc pe data de 24 februarie. Preliminar, polițiștii au constatat ca șoferul nu a adaptat viteza corespunzatoare pentru efectuarea unei manevre.

- La data de 10 februarie a.c., Poliția Municipiului Moinești a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Ștefan Luchian din municipiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, un localnic de 53 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț a informat ca doi tineri au fost raniți in urma unui accident rutier petrecut pe Drumul Național 12C. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, evenimentul s-a produs in timp ce un tanar in varsta de 20 de ani, din Bicaz, conducea…