Coliziune între patru mașini, la Tomșani Astazi, 2 iulie, polițiștii din Horezu au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un accident rutier in localitatea Tomșani. Din primele date, se pare ca ar fi avut loc o coliziune intre 4 auto pe DN 67, in localitatea Tomșani, județul Valcea. In urma impactului a rezultat ranirea a 6 persoane (4 adulți și 2 minori), care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii efectueaza in continuare cercetari pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea evenimentului… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

