Coliziune în lanț pe DN 28 Un accident rutier produs intre cinci autovehicule, soldat cu ranirea ușoara a patru persoane, a avut loc cu puțin timp in urma pe DN 28, Iași – Targu Frumos. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca accidentul a avut loc in apropierea localitații Budai, județul Iași. Accidentul rutier produs intre cinci autovehicule s-a soldat cu ranirea a patru persoane. Au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 de Pompieri Iași 1 cu o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, iar de la SAJ Iași, 2 ambulanțe tip „B”. In sprijin s-a deplasat și un echipaj de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

