Colindele tradiționale, în inima Londrei! Sute de britanici și turiști au aplaudat colindătorii români și au primit mere și covrigi /VIDEO Colinde tradiționale au ajuns in inima Londrei, in celebra Trafalgar Square. Mii de britanici și turiști au aplaudat corul și dansatorii romani ce au dus tradițiile noastre in capitala imperiului britanic. Spectacolul nu a fost unul ad-hoc, Primaria Londrei dandu-și acordul pentru momentul gustat din plin de trecatori iar Institutul cultural roman a gazduit repetițiile ansamblului de 50 de colindatori. Timp de o ora, frumusețea colindelor, tradițiilor și porturilor populare romanești a scris o fila de istorie, aplauzele și valul de filmari și fotografii dand o dimensiune mare evenimentului romanesc.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

