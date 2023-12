Colinde, colinde, la IPJ Covasna Polițiștii covasneni au trait bucuria, și in acest an, sa primeasca colindatori mai mici sau mai mari, care prin sfintele colinde cantate cu glasuri cristaline sau glasuri puternice i-au apropiat „pe oamenii legi” de Sarbatoarea Nașterii Domnului. „Se simte din plin atmosfera de sarbatoare pe holurile Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, unde, in ultimele zile […] Articolul Colinde, colinde, la IPJ Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

