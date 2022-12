Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca pentru inca doua biserici de lemn vor fi depuse proiecte pentru reabilitare, consolidare și conservare. Proiectele vor fi depuse pentru a obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, titularul proiectelor fiind…

- Autoritațile sucevene au participat, astazi, de Ziua Bucovinei, la un ceremonial de depunere de coroane de flori la bustul unionistului Iancu Flondor, artizanul unirii Bucovinei cu Țara la data de 28 noiembrie 1918. La ceremonia au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur,…

- Peste 100 de fermieri din intreaga țara au participat, astazi, la seminarul cu tema „BOVICOOP- cooperare și dezvoltare”. Dezbaterea a fost organizata de Uniunea De Ramura Naționala A Cooperativelor din Sectorul Taurin – Bovicoop. Printre invitații prezenți la acest seminar s-au numarat președintele…

- Primarul comunei Adancata, Viorel Cucu, și-a exprimat satisfacția ca lucrarile de modernizare a drumului național DN29 A Adancata-Zvoriștea spre Dorohoi se apropie de finalizare dupa ani de ”lupta” aratand ca meritul principal in rezolvarea problemei il au deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan și președintele…

- In cadrul forumului „Intalnirile franco – romane pentru turism”, desfașurat astazi in Sala Unirii a Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat ca județul Suceava are o colaborare de succes cu regiunea Mayenne din Franța, in timp ce municipiul Suceava este infrațit cu orașul francez Laval.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astazi la predarea primelor apartamente din blocul ANL construit pentru medicii de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou”. Gheorghe Flutur a spus ca pentru inceput in acest bloc construit in curtea Spitalului Vechi se vor muta…

- Social democrații suceveni il acuza pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ca s-a transformat in purtatorul de cuvant al Companiei Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ”Asta nu s-a intamplat de ieri de azi, ci de cațiva ani. Altfel nu ne putem explica de ce la…

- Consilierii locali Liviana Enea și Ovidiu Paul Hrițcu au fost aleși președinți la Organizațiile municipale Suceava ale PNL de femei respectiv de tineret. Alegerile s-au desfașurat in prezența președintelui organzației municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, a președintelui Consiliului Județean…