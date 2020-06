Colgate vrea să-și redenumească o pastă de dinți vândută în Asia deoarece ar avea "conotații rasiste" Gigantul american Colgate-Palmolive își va &"reexamina&" pasta de dinți Darlie vânduta în Asia și al carei nume înseamna în chineza &"pasta de dinți pentru negri&", potrivit AFP.



Gestul vine dupa ce și alte mari companii și-au analizat denumirile la unele produse care ar putea aminti de stereotipuri rasiste.



"Darlie este un brand chinez deținut de Colgate și partenerul nostru Hawley & Hazel", a spus Colgate vineri într-o declarație pentru AFP.



"De peste 35 de ani, colaboram pentru dezvoltarea marcii, în special cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

