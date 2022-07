Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatie Romane de Haltere, fostul campion olimpic Nicu Vlad, si maghiarul Tamas Ajan, ambii fosti conducatori ai Federatiei Internationale de Haltere (IWF), au fost suspendati pe viata, joi, 16 iunie, de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, din cauza implicarii lor in…

- Interlopii din clanul Duduianu care n-au fost „scapați” de poliție peste hotare au oferit un show de zile mari in sala de judecata, iar avocații lor, implicați trup și suflet in dosar, s-au ales cu amenzi usturatoare.

- Daca in urma cu mai mult timp Florin Salam anunța o nunta ca in povești, spectaculoasa, cum nu a mai vazut Romania pana acum, lucrurile s-au cam schimbat, pe ultima suta de metri. Manelistul și Roxana Dobre au intrat live pe rețelele de socializare și au facut un anunț de ultima ora. Iata despre ce…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Feresti a primit interdictie din partea instantei de a se mai afla pe raza municipiului Vaslui dupa ce a fost prins de politisti conducand sub influenta drogurilor. Incidentul a avut loc cu doi ani in urma, pe 9 septembrie 2020, cand tanarul din Feresti iesise…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi, ca Tribunalul Bucuresti a respins definitiv o cerere a Directiei Nationale Anticoruptie de redeschidere a unui dosar in care era vizat, catalogand solicitarea procurorilor drept o tentativa „ilegala si bizara”, potrivit Agerpres. „Astazi dimineata…

- Avem imaginile care confirma ca Roxana Dobre și Florin Salam s-au desparțit, dupa ce manelistul a fost implicat intr-un scandal de proporții. Cei doi protagoniști au fost, de fapt, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Roxana Dobre a fost surprinsa de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Scadalul care s-a iscat la petrecerea burlacilor organizata pentru Florin Salam pare sa fi fost de ajuns pentru a provoca o noua desparțire intre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Reporterii Antena Stars au informații care intaresc varianta unei rupturi intre cei doi, la scurt timp dupa ce afaceristul…