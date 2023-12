Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de la Barcelona Marc Bartra a atras atenția de curand, insa nu pentru el au intors toți capetele. Fundașul la Real Betis s-a afișat cu iubita Jessica Goicoechea, la Gala Latin Grammys 2023, desfașurata joi seara la Sevilla. La un așa eveniment s-au gandit sa aiba și ținute pe masura.…

- Primarul unui oraș din statul american Alabama a murit in urma unei impușcaturi. Anchetatorii analizeaza varianta unei sinucideri deoarece in urma cu cateva zile o publicație online a publicat fotografii cu primarul imbracat in haine de femeie, potrivit S

- Primarul unui oraș din statul american Alabama a murit in urma unei impușcaturi. Anchetatorii analizeaza varianta unei sinucideri deoarece in urma cu cateva zile o publicație online a publicat fotografii cu primarul imbracat in haine de femeie, potrivit Sky News.F.L. „Bubba" Copeland, care era și…

- Ultrașii din facțiunea „Uniți sub tricolor” și-au anunțat prezența la meciul naționalei Romaniei cu Elveția, din preliminariile EURO 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția se joaca pe 21 noiembrie, de…

- Pepe este extrem de incantat de succesul magazinului deschis de soția sa, fix in inima targului, pe Calea Victoriei. ”Sunt imbracat cu haine de acolo!”, ne spune solistul care, fața de anii cand era crai mare, nu mai da bani pe articole realizate de branduri vestimentare faimoase și prefera sa țina…

- In perioada 2022 – 2027, Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu" din Falticeni este beneficiarul Acreditarii Erasmus + conferite de Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale pentru domeniul „formare profesionala - ...

- Benjamin Netanyahu a descins la granița cu Gaza: 'Caștigam! Cu toata puterea!'Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizita la granița cu Gaza și le-a spus soldaților sai ca Israelul este pe drumul spre o victorie „majora”, relateaza Times of Israel. Șeful executivului era imbracat cu o…

- Proiectul ROSE a fost implementat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț prin subproiectul „REUȘIM IMPREUNA!” pe o perioada de cinci ani (octombrie 2018 – septembrie 2023), beneficiind de un grant mare, in valoare de 801085,96 lei. Grupul ținta format din 150 de elevi pe an in primii 4…