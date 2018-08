Stiri pe aceeasi tema

- Unicul supraviețuitor al trupei „Goodbye to Gravity” in urma incendiului din Colectiv, Andrei Galuț, a semnat inițiativa de modificare a Consțituției „Fara penali in funcții publice”. Andrei, care se afla la recuperare intr-o clinica din Germania, a trimis scrisoarea prin parinții lui, care de asemenea…

- Membrii familiei lui Andrei Galuț s-au deplasat, marți, 24 iulie, la cortul USR din fața magazinului Ziridava din Arad, unde au semnat pentru campania #FaraPenali. Mai mult de atat, ei au adus un plic pe care l-au primit prin poșta din Germania și care conținea semnatura solistului trupei Goodbye…

- Parintii lui au adus scrisoarea trimisa din Germania si, la randul lor, au semnat si ei pe listele USR Arad, arata organizatia judeteana a partidului. In urma incendiului, artistul a suferit arsuri pe 45- din suprafata corpului - pe maini, fata si umar, arsuri ale cailor respiratorii si o puternica…

- Andrei Galuț a semnat inițiativa „Fara penali in funcții publice”, chiar și aflat departe de casa. Parinții lui Andrei Galuț, solistul trupei Goodbye to Gravity și singurul supraviețuitor al formației dupa incendiul din Colectiv, din 2015, au adus scrisoarea trimisa de el din Germania și, la randul…

- Ilie Micolov a murit. Autorul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna - Dragoste la prima vedere - a incetat din viata la varsta de 69 de ani, in apartamentul sau din Bucuresti, anunta Romania TV. In ultima vreme, Ilie Micolov se confrunta cu mari probleme…

- Numele celor patru membri ai trupei Goodbye to Gravity, care au murit in incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti, au fost trimise pe planeta Marte cu o sonda NASA. Andreas Schonhofen, un fan german al trupei, a decis sa aduca un omagiu celor...

- Institutul Oncologic din București nu are suficiente citostatice Cisplatin. Medicamentul este intre cele mai folosite pentru tratarea cancerului, insa se gasește in doze prea puține. Autoritațile spun insa ca in țara exista flacoane disponibile, iar managerii spitalelor trebuie doar sa le comande. Disperați,…

- Concertul pe care trupa americana rock Stone Sour il va sustine, pe 26 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti va incepe la ora 21.30, informeaza organizatorii, care spun ca vor anunta curand un al doilea nume ce va canta in deschidere, potrivit news.ro.Sesiunea meet & greet cu membrii…