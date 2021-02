Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat luni seara la editia din acest an a premiilor Critics Choice, unde va concura la categoria "cel mai bun film strain", informeaza revista Variety. Documentarul "colectiv", coproductie Romania-Luxemburg, regizata…

- Filmul "colectiv", regizat de cineastul Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar la editia din acest an a galei London Critics' Circle Film Awards (Premiile Cercului Criticilor de Film din Londra), organizata duminica seara in format virtual in capitala Marii Britanii, informeaza…

- Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marti la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, in general, anunta unii dintre favoritii potentiali la Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Aceasta productie cinematografica reprezinta…

- Documentarul "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, se numara printre filmele favorite ale fostului presedinte al Statelor Unite, Barack Obama, care a publicat vineri lista cu lungmetrajele si seriile de televiziune preferate din 2020, conform unei traditii anuale, relateaza Variety. Barack Obama…

- Jurnaliștii celebrei reviste Rolling Stones au desemnat documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, drept cel mai bun film documentar al anului. Lansat in cinematografele din toata lumea in luna noiembrie a acestui an, documentarul despre incendiul de la clubul Colectiv din București și ancheta…

- Filmul documentar "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, se lanseaza vineri in cinematografele si platformele VOD (video-on-demand) din SUA, Canada, Marea Britanie si Irlanda, acest moment marcand startul campaniei oficiale pentru premiile Oscar, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…