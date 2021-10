Stiri pe aceeasi tema

- • Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, de la debutul campaniei de vaccinare anti COVID-19 (4 ianuarie 2021) și pana acum, numarul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza de vaccin in județ este de 107.318. Prefectul județului, Sebastian Fartat și directorul Spitalului…

- Astazi, in județul Iași, a fost inregistrat primul deces al unui cadru didactic infectat cu virusul SARS CoV-2 de la inceputul acestui an școlar. Irina Capraru, profesor de matematica, la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași a decedat la aproximativ o luna de la internarea in spital. Irina…

- Arhiepiscopia Ramnicului a inaugurat vineri Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brancoveanu” din Ramnicu Valcea. Centrul va oferi servicii de sprijin pentru femei insarcinate și familii in dificultate. „Pentru o mama, chipul copilului nu este altceva decat chipul propriului ei…

- Centrul de Excelența in domeniul TIC „Tekwill” și vizita la hubul inovațional a fost pe agenda oficialilor din Germania, care au insoțit delegația Președintelui Frank-Walter Steinmeier in Republica Moldova.

- Norvegianul Bent Dahl a fost numit in functia de antrenor al echipei de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea, a anuntat, luni, clubul de pe malul Oltului. "Am ales Valcea pentru ca este o sansa unica, Valcea fiind un club de top, cu performante istorice. Din aceasta privinta, mi-a fost foarte usor sa…

- Echipa de fotbal Gaz Metan Mediaș a anunțat transferul tanarului fotbalist aiudean Raul Șteau. Acesta și-a pus semnatura pe un contract valabil pana in anul 2024. Raul Șteau vine dupa o experiența italiana. In varsta de 20 de ani, Raul Șteau a fost legitimat in prima parte a acestui an la Monopoli Calcio…

- ” Se aproba negocierea, incheierea si semnarea de catre Chimcomplex Borzesti, in calitate de imprumutat, a contractului de facilitate de credit cu CEC Bank, in suma totala de 60.000.000 euro, care cuprinde: o facilitate de credit la termen in suma maxima de 20.000.000 euro si o facilitate de credit…

- SCM Ramnicu Valcea a castigat, vineri, turneul de handbal feminin pe care l-a organizat in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, cu trei victorii obtinute din tot atatea partide. SCM s-a impus, vineri, cu 29-21 in fata formatiei Dacia Mioveni, potrivit paginii de Facebook a clubului. Pentru valcence…