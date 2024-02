Colapsul industriei auto: Salonul de la Geneva se ține cu doar 8 producători Altadata barometrul industriei auto din intreaga lume, Salonul auto international de la Geneva a intrat oarecum in anonimat, dupa cate se pare. Dupa șase ani de pauza din cauza pandemiei de COVID, manifestarea se reia, incepand de luni 26 februarie, insa cu doar 8 producatori, dintre care doi sunt din Europa. Astazi incepe la Geneva, unul dintre cele mai asteptate, in mod normal, evenimente mondiale de profil dedicate industriei auto. Vor fi prezenți producatori importanți de autoturisme din lume, nu insa și din Japonia, dar si companii conexe acestei importante industrii a economiei mondiale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

