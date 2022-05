Colaborare speciala intre Mihai Nae si Marijuana pentru piesa Dintre Atatea Stele

Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul global, Justin Bieber i-a surprins pe fani saptamana aceasta cu teaser-ul sau vesel „I Feel Funny”, regizat de fondatorul Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Astazi, Justin și Cole servesc evenimentul principal cu videoclipul „Honest”, noul single de la Bieber cu Don Toliver. Videoclipul ii…

- Indragitul solist Luis Gabriel revine in atenția fanilor sai cu o piesa speciala, de dragoste, care te duce cu gandul la melodia interpretata de Luigi Ionescu in urma cu peste 50 de ani. De data aceasta piesa este realizata de o echipa fresh de la “Sprint Music” și interpretata cu mare pasiune. Dupa…

- La mai bine de o luna și jumatate de cand a lansat impreuna cu Connect-R videoclipul piesei „VagaBond” iata ca puștiul revine cu un nou single insoțit și de videoclip. De data aceasta, Andres Chiriac, impreuna cu Hood Famous le ofera fanilor piesa “Nu Mai Pot”, o noua surpriza muzicala. A luat cu asalt…

- Mai multe generații au fredonat de peste 20 de ani versuri precum “Haide vino inapoi”, din piesa lansata in 1999 de varianta N&D. Timpul a trecut, dar melodia e inca difuzata in cluburi și cantata de tineri. Astfel incat Nicolae Marin aka NICK s-a gandit la o revenire in forța a acestui hit! Publicul…

- keshi crește miza in videoclipul single-ului „GET IT”, avand o energie diferita fața de cum și-a obișnuit fanii pana in prezent. Lansarea piesei coincide cu anunțul albumului de debut al lui keshi, „GABRIEL”, care urmeaza sa fie lansat pe 25 martie prin Island Records. In cantecul „GET IT”, keshi, care…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Holy Molly a fost prezenta in studioul Virgin Radio Romania... View Article

- Dupa un an extraordinar, plin de hit-uri și succese, Olivia Addams revine cu o noua piesa in limba engleza – “Never Say Never”. In spatele optimismului și energiei transmise de melodie, exista un mesaj mai profund transmis de catre Olivia. In momentele cand ne dam seama ca viața trece pe langa noi,…