Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) vor participa la „AGRONOMIADA 2022", organizata in perioada 12 - 15 mai, la Cluj-Napoca, la aceasta editie fiind propuse 22 discipline profesionale si sase competitii sportive. Cea mai asteptata competitie studenteasca…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara și OncoGen au, incepand din aceasta saptamana, parteneri din provincia chineza Yunnan. Cele doua au semnat acorduri de colaborare cu organizații similare in contextul une Ințelegeri de cooperare existente intre județul…

- Doua memorandumuri de ințelegere, intre instituții din județul Timiș și Provincia Yunnan, China, au fost semnate, miercuri, la Consiliul Județean Timiș, in prezența vicepreședintelui Alexandru Proteasa. Acțiunea a avut loc in contextul ințelegerii de cooperare existente intre județul nostru și provincia…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului (USAMVB) "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara a desfasurat, marti, actiuni de promovare la liceele agricole din Targu Mures si Tarnaveni a ofertei sale de specializari intr-o serie de profesii care sunt extrem de cautate in prezent.Reprezentantii…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara a accesat, alaturi de un partener din Serbia fonduri in valoare de 1,1 milioane de euro pentru proiectul „Cross-border network for education and research of natural resources’’ – NeteRNR-RORS 279. Partener…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara a accesat, alaturi de un partener din Serbia fonduri in valoare de 1,1 milioane de euro pentru proiectul ,,Cross-border network for education and research of natural resources’’ – NeteRNR-RORS 279. Partener…

- In aceste momente grele pentru vecinii nostri de la Nord, o mare institutie de invatamant din Timisoara vine in ajutorul celor care fug de razboi. „Comunitatea academica a Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara va continua sa fie…

- Oana Maria Balmoș a absolvit Colegiul „Andrei Mureșanu”, iar acum este medic veterinar, doctorand și cadru didactic asociat la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca. O putem ajuta sa caștige o competiție europeana importanta! Oana Maria Balmoș participa la un concurs…