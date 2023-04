Stiri pe aceeasi tema

- Noua elevi s-au calificat la Olimpiada Naționala de Limba germana, in urma desfașurarii etapei județene a competiției, pe 25 martie, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava.De la colegiul gazda, s-au calificat urmatoarele eleve: Oniceanu Alexandra, Croitor Ioana Andreea, ...

- A devenit deja o tradiție ca județul Ialomița sa organizeze Etapele Naționale ale olimpiadelor școlare. Anul acesta, doua dintre cele mai importante astfel de competiții dedicate elevilor se vor desfașura, de luna viitoare, in municipiul Slobozia. «Demonstram ca Slobozia ofera invațamant de calitate!»…

- Școala Gimnaziala Mihai Viteazul din Campia Turzii se mandrește cu o eleva calificata la faza naționala a olimpiadei de limba franceza. Este vorba despre eleva Saroși Dalia, care va reprezenta Campia Turzii și județul Cluj la aceasta olimpiada. „Olimpiadele școlare reprezinta concursuri care implica…

- REZULTATE… Opt eleve din judetul Vaslui vor participa la etapa nationala a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura si spiritualitate romaneasca„. Competitia imbina doua materii importante: Limba si literatura romana si religie, astfel ca nu e de mirare ca printre cele opt fete se numara si elevele Scutelnicu…

- REZULTATELE la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana, in județul ALBA. LISTA elevilor calificați in urmatoarea etapa REZULTATELE la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana, in județul ALBA. LISTA elevilor calificați in urmatoarea etapa La etapa județeana a OLIMPIADEI…

- REZULTATE la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana, in Alba. LISTA elevilor calificați la etapa naționala La etapa județeana a Olimpiadei naționale de Limba și literatura romana, clasele V-XII, au participat 430 de elevi din Alba. Potrivit reprezentanților IȘJ Alba, elevii care…

- Eleva Roxana Bizau, de la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut premiul I și calificare la la faza naționala a olimpiadei de Limba și literatura romana. Elevii care știu sa șlefuiasca fiecare cuvant și au placerea de a scrie creativ au obținut premii importante la faza județeana…

