Cofondatorul şi chitaristul trupei rock irlandeze The Script, Mark Sheehan a murit Cofondatorul si chitaristul trupei rock irlandeze The Script, Mark Sheehan, a murit, vineri, la doar 46 de ani, potrivit Sky News . Artistul, care a concertat si in Romania, s-a stins la spital, in urma unei boli de scurta durata, a anuntat trupa. Trupa The Script a concertat de doua ori și-n Romania „Mult iubit soț, tata, frate, coleg de trupa și prieten Mark Sheehan a murit astazi la spital dupa o scurta boala”, a scris grupul pe Twitter. „Familia și grupul le cer fanilor sa le respecte intimitatea in acest moment tragic”. Mark Sheehan a format grupul in 2001 alaturi de vocalistul Danny O’Donoghue… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut vineri pe retelele sociale, alarmand Pentagonul si agravand o situatie care pare sa fi prins administratia Biden cu garda jos, relateaza The…

- Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut vineri pe retelele sociale, alarmand Pentagonul si agravand o situatie care pare sa fi prins administratia Biden cu garda jos, relateaza The…

- Breșa de securitate care afecteaza administrația Biden se acutizeaza dupa ce un nou lot de documente secrete din interiorul Departamentului Apararii a fost postat vineri pe Twitter, Telegram și alte platforme online, potrivit New York Times. Cele mai recente documente au fost publicate vineri, la o…

- Lumea in care traim este dependenta in mare masura de tehnologie in mai toate activitațile noastre de zi cu zi. Datorita progresului tehnologic, modul in care ne desfașuram activitațile zilnice s-a schimbat mult in bine in ultimii ani ceea ce a facut ca viața noastra sa devina mult mai ușoara. Indiferent…

- Presedintele Joe Biden a declarat luni ca intentioneaza sa viziteze Irlanda de Nord pentru a marca apropiata aniversare a Acordului din Vinerea Mare, la care SUA au contribuit in urma cu un sfert de secol pentru a pune capat unor decenii de violenta sectara, scrie news.ro.Presedintele raspundea unei…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a aflat marți (28 februarie) in Irlanda de Nord pentru a vorbi despre noul sau acord cu Uniunea Europeana privind facilitarea comerțului post-Brexit, o masura care spera ca va ieși in sfarșit din impasul politic din provincie. Sunak incearca sa obțina sprijinul tuturor…

- București, 27 februarie – Dansatorul irlandez Michael Flatley a spus odata: „Toata lumea va spune: ‘Nu, nu se poate’. De fiecare data cand aud asta, știu ca sunt aproape de succes”. Aceasta filozofie a fost un factor vital in calatoria lui Michael Flatley catre Lord of the Dance, calatorie pe care a…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat pentru Agerpres, ca nu va boicota Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India), din perioada 15-31 martie, dar nu este de acord cu participarea sportivelor din Rusia si Belarus.O serie de tari, printre care Statele Unite,…