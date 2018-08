Coffee 2 Go, cifra de afaceri de 1,3 milioane euro pana la sfarsitul anului

Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a anului 2018, Vola.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 4,2 milioane de euro, in crestere cu 18,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru 2018, compania estimeaza o cifra de afaceri de 8,6 milioane de euro si un volum al...

- Danone Romania a inregistrat, in 2017, rezultate financiare pozitive, cu o cifra de afaceri care s-a ridicat la 497 milioane lei, in crestere cu aproximativ 3% in comparatie cu anul 2016, se arata intr-un comunicat al companiei.

- eMAG a investit 63 de milioane de euro anul trecut in patru direcții principale, pentru a susține dezvoltarea rapida ca hub regional de ecommerce: angajați (2 milioane), logistica (10 milioane), tehnologie (27 milioane) și dezvoltare internaționala (24 milioane). In 2018, eMAG deruleaza investiții de…

- Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom…

- Cu peste 1,2 milioane de produse comercializate in 2017, Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de aproximativ 11,1 milioane lei (2,4 mil euro) si isi propune ca, la finalul...

- Grupul Arcelor Mittal vinde combinatul de la Galati tocmai cand acesta parea sa se insanatoseasca din punct de vedere financiar. Mai exact, potrivit datelor Ministerului Finantelor, in 2017 unitatea siderurgica a inregistrat cea mai mare cifra de afaceri si cele mai mici pierderi din ultimii 5 ani.…

- MedLife a incheiat primul trimestru din 2018 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane de lei, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.

- ♦ McDonald’s Romania a obtinut in 2017 afaceri de 687 mil. lei (150 mil. euro), cu aproape 14% mai mult decat in 2016 ♦ Aflat pe un trend ascendent de cinci ani, businessul este cu 70% mai mare decat in 2012, cel mai slab an din ultimul deceniu ♦ Compania este liderul pietei locale de restaurante dupa…