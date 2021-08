Coduri secrete utilizate pentru extragerea colaboratorilor NATO din Afganistan

48 de mii de oameni au fost evacuați in ultimele 8 zile din Afganistan, dar alte zeci de mii inca raman captivi in Kabul și in preajma aeroportului. Șansele lor de a scapa din emiratul talibanilor scad cu fiecare ora care trece. In urma unor ințelegeri punctuale cu talibanii, britanicii trimit echipe de parașutiști in Kabul. Occidentalii recurg la parole prestabilte și coduri secrete pentru a aduce in siguranța foști colaboratori in perimetrul aeroportului. A inceput insa numaratoarea inversa. Americanii anunța ca nu-i vor mai primi in aeroport decat pe cei care dețin “green card”, pe strainii…