Hidrologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Alba, Caraș-Severin și Valcea, in vigoare pana joi seara, informeaza Mediafax. De asemenea, rauri din 17 județe sunt sub cod galben de inundații. In județul Alba fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele rauri