Coduri de ceață până la ora 2.oo și până la ora 5.oo Coduri de ceața pana la ora 2.oo și pana la ora 5.oo Foto: Ionuț Iamandi. Capitala și Județul Ilfov, dar și Județele Olt, Dolj, Braila, Ialomița, Buzau, Prahova, Calarași, Giurgiu, Telerman și Dâmbovița se afla pâna la ora 5.oo sub incidența unui cod galben de ceața. Aceeași avertizare este valabila pâna la ora 2.oo pentru vestul și centrul țarii. Astazi ceața va persista în zonele joase de relief din sudul și sud-estul țarii, și local în cele din vest și centru. Temperaturile maxime, ridicate pentru aceasta data, vor fi între… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

