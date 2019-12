Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Catalin Predoiu spune ca a primit o scrisoare din partea șefei Parchetului European (PPE), Laura Codruța Kovesi, care solicita date referitoare la dosare existente in Romania care sunt și de competența structurii europene pe care o conduce.Concret, a explicat ministrul,…

- Laura Codruța Koveși, viitorul procuror general al Europei, a acordat un interviu pentru agenția de presa americana The Associated Press. Ea a vorbit despre atacurile la care a fost supusa de-a lungul ultimilor ani, dar și despre funcția pe care urmeaza sa o ocupe la Bruxelles și activitatea de la DNA.…

- "Acest magistrat roman va fi seful Parchetului European. O personalitate incontestabila", incepe jurnalistul Pierre Haski un editorial din revista franceza Le Nouvel Observateur, in care o lauda pe Laura Codruta Kovesi si performanta pe care tocmai a obtinut-o. Jurnalistul scrie ca acesta…

- UE ajunge sa promoveze intr-o funcție de raspunde un personaj care nu are simțul raspunderii Calin Popescu Tariceanu a declarat ca liderii europeni sunt „surzi la gemetele celor care au ajuns in pușcarie” din cauza abuzurilor comise de Laura Codruța Kovesi și a sistemului care o ține in funcții. „Laura…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca liderii europeni sunt „surzi la gemetele celor care au ajuns în pușcarie” din cauza abuzurilor comise de Laura Codruța Kovesi și a sistemului care o ține în funcții. Comentând votul din COREPER pentru numirea fostei șefe a DNA în…

- "Laura Codruța Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru poziția de procuror șef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanța. Din nou dubla masura pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis noua este perfect…

- "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- Laura Codruța Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER. Fosta șefa a DNA a obținut 17 voturi din 22. ”Laura-Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror-șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candidata noastra a obținut 17 voturi…