- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid cat si in Parlament sau Guvern, precizand ca e vorba de un complot.

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a afirmat miercuri, la Antena 3, ca „avem de-a face cu un complot”, dupa ce scrisoarea contestatarilor din PSD a aparut in spațiul public, și a calificat gestul celor trei semnatari ca un „act de

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a avut o prima reacție dupa atacurile dure ale președintelui Klaus Iohannis de la Congresul Național PNL pe care le-a facut cu privire la modul de guvernare al co...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca PSD a promis lapte si miere, dar ”Dragnea si cativa acoliti au pus mana pe putere” si o folosesc pentru a scapa de dosare penale. Presedintele a subliniat si ca oameni care indraznesc sa-si expuna public opinia anti-PSD sunt…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca decizia ministrului Justitiei de a nu selecta un candidat pentru a prelua sefia DNA este una profesionista”. „Eu cred ca a luat o...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a comentat luni, la Antena3, decizia lui Iohannis, care a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA.„Nu Iohannis a revocat-o astazi pe dna Codruța Kovesi, ci sistemul. Sistemul a facut niște…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut o reacția la cald dupa decizia instanței in Cazul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman in care președintele PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuza in serviciu.Avocatul…