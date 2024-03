Stiri pe aceeasi tema

- Medicul personal al Simonei Halep, dr. Dana Safta, a reacționat in premiera, marți seara, la Antena 3, dupa ce suspendarea sportivei romane a fost redusa de la patru ani la noua luni de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. „Am crezut tot timpul in nevinovația Simonei. Am crezut tot…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus pedeapsa de la 4 ani la la 9 luni, dupa ce a fost acuzata ca s-a dopat, Simona Halep a avut o prima reacție. Marea sportiva a marturisit ca abia așteapta sa se intoarca in circuit.

- Simona Halep (32 de ani) a primit o veste URIAȘA: TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. TAS a publicat OFICIAL decizia, care a fost in unanimitate 3-0 și care este DEFINITIVA! Sportiva din Romania a oferit o prima reacție dupa cea mai mare victorie…

- „Adevarul a triumfat (...) Abia aștept sa ma intorc in circuit”, este prima reacție oferita de Simona Halep dupa verdictul TAS. „De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut credința ca adevarul va ieși in cele din urma la iveala și ca se va ajunge la o decizie corecta, pentru ca sunt…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, ca plangerea penala care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis, depusa de AUR si legata de deplasarile acestuia in strainatate, este pe circuitul administrativ la nivelului Parchetului General si probabil va fi repartizata unui…

- Howard Jacobs, avocatul american angajat de Simona Halep (32 de ani) pentru audierile de la TAS, a oferit o scurta declarație la ieșirea din sediul de la Lausanne. Au fost trei zile complicate pentru Simona Halep și echipa ei. Vineri, constanțeanca a stat la audieri intre orele 10:00 și 16:30. A ieșit…

- Miliardarul american Elon Musk a reacționat printr-o postare publicata pe X (Twitter), dupa ce in spațiul public au aparut informații conform carora un inginer al Tesla a fost atacat de un robot in fabrica Giga Texas, situata in apropiere de Austin.

- Florin Dumitrescu a reacționat dupa ce s-au anunțat noii jurați de la Chefi la Cuțite In urma cu aproximativ doua luni, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea anunțau ca nu vor mai face parte din show-ul culinar Chefi la Cuțite. Ei au fost inlocuiți cu alți bucatari profesioniști. Antena…