Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu susține ca apropiații lui Liviu Dragnea sunt îngrijorați, pentru ca fostului lider social-democrat nu i se da voie sa dea un telefon familiei.



Ștefanescu a anunțat, duminica seara, pe Facebook, ca apropiații lui Liviu Dragnea nu mai pot lua legatura cu el, scrie Mediafax.



&"Vreau sa va anunț ca Liviu Dragnea a fost internat! Este suspect de Covid! Deși nu a fost scos la munca in ultimele luni, deși a fost izolat in camera in mod abuziv!&", a scris Ștefanescu pe rețeaua de socializare.



&"Povestea e scurta: dupa ce avocații…