Stiri pe aceeasi tema

- Formațiunea Alianța pentru Patrie (APP) anunța, prin vocea lui Liviu Marian Pop, ca fostul social-democrat Codrin Ștefanescu este grav bolnav. Liviu Marian Pop a preluat din acest motiv, funcția de președinte in regim de interimat, in cadrul unei ședințe a Congresului Național Extraordinar. „Noi, cei…

- Președintele interimar al partidului Alianța Pentru Patrie (APP), Liviu Marian Pop, a transmis sambata, 14 ianuarie, ca in timpul Congresului Național Extraordinar din ziua precedenta a aflat ca Codrin Ștefanescu este „grav bolnav”, ca este posibil sa sufere o operație, iar „medicii, Dumnezeu și voința…

- Ce-am avut și ce-am pierdut, cum ar spune romanul, ironic! Codrin Ștefanescu, președintele Partidului Alianța pentru Patrie (APP), formațiune fondata de Liviu Dragnea, a anunțat ca se retrage temporar din viața politica, din motive de sanatate. Acesta a anunțat totodata ca il susține pe Liviu Pop, fost…

- Codrin Ștefanescu se retrage din politica, pentru o perioada. Anunțul oficial a fost facut chiar de catre președintele Partidului Alianța pentru Patrie (APP), iar principala cauza ar fi sanatatea. “Dragi romani, Din motive personale, dar mai ales din motive de sanatate, am decis sa ma retrag o perioada…

- Codrin Ștefanescu, președintele Partidului Alianța pentru Patrie (APP), anunța ca se retrage temporar din viața politica, din motive medicale. Acesta anunța ca il susține pe Liviu Pop, fost ministrul al educației, pentru conducerea APP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre proiectul coplatii in sanatate, ca ministrul Rafila ar trebui sa deschida foarte mult dezbaterea si, atata vreme cat toti in aceasta tara contribuie si platesc taxe, principiul sustinut de…

- Proiectul de lege care va introduce un sistem integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania a primit raport favorabil in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. Președintele Comisiei, senatoarea Nicoleta Pauliuc, susține ca masura…

- Alianța Pentru Patrie atenționeaza in mod public Guvernului Coaliției: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO…