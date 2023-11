Codin Maticiuc s-a insurat in secret. Finațator și actor in cele mai populare filme comerciale prezente in cinematografe, in ultimii ani, fostul ”crai de Dorobanți” s-a casatorit civil cu Ana Pandeli, cea care i-a daruit doua fetițe. Ceremonia s-a desfașurat in familie, nici chiar prietenii celor doi nu au știut de gandurile lor. Codin și Ana sunt impreuna de cinci ani. ”Nu vreau sa facem nunta la biserica, nu imi place. Am facut partea civila, o cheama Ana Maticiuc. Cand dorește ea sa ne casatorim religios, ne casatorim”, i-a spus Codin Maticiuc lui Catalin Maruța. Viața lui Cosmin Maticiuc a…