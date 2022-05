Codin Maticiuc: La petrecerile din cluburile de fițe, 90% dintre participanți sunt tineri și drogați Codin Maticiuc, cunoscutul „crai de Dorobanți”, a filmat un vlog pentru canalul propriu de YouTube in care a vorbit despre cluburile de fițe și petrecerile de 1 Mai. El a aratat ca majoritatea celor care se duc sunt adolescenți și sunt drogați. Drogurile au fost subiectul principal al vlogului și utilizarea lor in petrecerile din cluburi care au loc in fiecare saptamana și de fiecare sarbatoare naționala. „Cred ca merg la mare de 1 Mai de peste 20 de ani. Și nu știu daca am ratat doua. O perioada au dominat cluburile de noapte. Dupa care au aparut chestiile astea de zi și tot felul de concepte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

