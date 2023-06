Stiri pe aceeasi tema

- Soluție definitiva intr-un dosar in care instanțele au analizat vinovația unui șofer acuzat de ucidere din culpa. Șoferul, in varsta de 36 de ani, a fost achitat definitiv, dupa o prima sentința in care fusese gasit vinovat de moartea unui pieton, care in septembrie 2019, data accidentului, avea 67…

- Unele dintre cele mai gustoase alimente sunt, de asemenea, cele mai bune pentru talie. Te vor ajuta sa scapi de grasimea de pe burta in cel mai scurt timp. De asemenea, specialiștii arata cat de daunatoare este grasimea de pe burta și de ce e important sa scapm de ea, nu doar pentru frumusețe.

- Atenție șoferi! Au fost facute schimbari importante in Codul Rutier. Mai exact, persoanele care nu vor respecta intocmai cerințele polițiștilor, vor ramane fara permis de conducere pentru cel puțin 12 ore. Iata ce nu mai ai voie sa le refuzi oamenilor legii.

- Un șofer fara permis, aflat la volanul unui utilaj agricol, a lovit un pieton și doua mașini parcate, una dintre ele fiind proiectata intr-o țeava de gaze pe care a rupt-o. In urma accidentului, joi dupa-amiaza, pe DN 1, de soferul unui utilaj agricol, care nu are permis de conducere, scrie Agerpres.…

- Indiferent ca circuli pe drumurile din Romania, sau in orice alt colț de lume, in mașina personala trebuie sa ai anumite lucruri, pe langa polița RCA. Conform celor de la Poliția Rutiera, lipsa acestor obiecte, poate fi capcana din masina care iti zboara peste 700 de lei din buzunar, acesta fiind, de…

- Daca și tu te confrunți cu diverse probleme cu ficatul, atunci este foarte important sa eviți pe cat posibil cateva alimente. Ei bine, nu este recomandat sa mananci aceste produse daca știi ca ai probleme cu ficatul. Inghețata și frișca se afla printre aceste alimente, astfel ca ar trebui sa le scoți…

- Majoritatea dintre noi ne confruntam cu pofta de dulce și nu știm cum sa scapam de ea. Exista mai multe alimente care ne scapa de aceasta fara sa ne dam seama. Acestea ar trebui incluse in dieta noastra cat mai des.

Ficatul este sistemul de filtrare al organismului. Acesta poate curata pana la 1450 de mililitri de sange pe minut. Are grija de chimicalele din organism si este organul principal care are grija de metabolizarea medicamentelor.