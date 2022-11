Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina. Codul Rutier s-a tot modificat, iar șoferii nu cunosc foarte bine sancțiunile pe care le risca in diverse situații. Una dintre cele mai des intalnite este problema farurilor. Oricand se poate intampla ca unul dintre ele sa nu mai funcționeze. Daca riști sa fii oprit de un polițist de la Rutiera, chiar in acel moment, trebuie sa fii conștient ca amenzile sunt destul de mari. Cod Rutier 2022. Ce amenda primești daca nu iși merge un far la mașina In primul rand, Codul Rutier 2022 spune ca șoferii risca sa fie amendati in urmatoarele…