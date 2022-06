Cod roșu și raționalizări la apă în Italia Seceta din Italia e tot mai crunta, tot mai ingrijoratoare, de la zi la zi. Toate regiunile sunt, mai mult, mai puțin afectate de lipsa de apa. In așa fel, ca oficialii lor sunt gata sa ceara guvernului sa intervina și sa decreteze stare de urgența, ba chiar sa raționalizeze apa. De altfel, acest lucru, in unele zone, in special in cele din Po, de la Piemont la Lombardia pana la Emilia Romagna, s-a pus deja in practica. Oamenilor li se cere insistent sa nu risipeasca apa. Dupa cum a afirmat orele trecute consilierul Veneto pentru agricultura, Federico Caner, apa trebuie folosita prioritar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

